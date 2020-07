Coronavírus. Brasil com mais 1.254 mortos em 24 horas

Veja também:

O Brasil registou 1.254 mortos e 45.305 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, tendo o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, entrado para as estatísticas do país, após ter sido diagnosticado com covid-19.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro, que acrescentou que o país totaliza agora 66.741 óbitos e 1.668.589 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.

A taxa de letalidade da covid-19 no Brasil mantém-se em 4%, quando 976.977 pacientes infetados já recuperaram e 624.871 doentes continuam sob acompanhamento.

O Brasil, com uma população estimada de 210 milhões de pessoas, tem uma incidência de 31,8 mortes e 794,0 casos da doença por cada 100 mil habitantes.

Geograficamente, o foco da pandemia no país está em São Paulo, estado que tem hoje 332.708 pessoas diagnosticadas e 16.475 vítimas mortais, sendo seguido pelo Ceará, que acumula 124.952 casos e 6.556 óbitos devido à covid-19.

Outro dos estados mais afetados pela pandemia é o Rio de Janeiro, que acumula 124.086 infetados e 10.881 mortes.

O Chefe de Estado brasileiro integrou esta terça-feira a lista de mais de 1,6 milhões de brasileiros diagnosticados com a covid-19, após ter testado positivo para a doença.

Na segunda-feira, Bolsonaro relatou ter sintomas da doença causada pelo novo coronavírus, como febre, e informou que se submeteu a um teste num hospital Militar, em Brasília, que deu hoje positivo.

“Todo o mundo sabia que mais cedo ou mais tarde [o vírus] ia atingir uma parte considerável da população (...). Eu, se não tivesse feito o exame, não saberia do resultado. E ele acabou de dar positivo”, declarou o Presidente brasileiro.

O chefe de Estado referiu que tomou, na segunda-feira, uma dose de hidroxicloroquina, substância polémica usada no Brasil no tratamento da covid-19, embora a sua eficácia não tenha sido comprovada por estudos e pesquisas científicas.

Jair Bolsonaro, um dos líderes mais céticos em relação à gravidade da atual pandemia, tem suscitado duras críticas por se opor ao isolamento social para combater a propagação da covid-19, doença que chegou a classificar de "gripezinha".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 539 mil mortos e infetou mais de 11,69 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.