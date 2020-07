Contágios diminuem em Itália

Veja também:

A Itália registou 30 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número desde a passada quinta-feira, mas o total de novos contágios caiu para 138, indicaram hoje fontes sanitárias italianas.

No total, desde o início da epidemia em Itália, a 21 de fevereiro, o país recenseou 241.956 casos, tendo morrido 34.899 infetados.

Nas últimas 24 horas foram registados 138 novos casos, a menor subida desde 29 de junho, embora também se tenham efetuado menos testes do que o habitual, cerca de 43.000.

Hospitalizados continuam pouco mais de mil pacientes 940 acamados e com sintomas e 70 nas unidades de cuidados intensivos.

A grande maioria dos infetados, 13.232, está isolada em casa com sintomas ou sem eles.

A região mais afetada continua a ser a Lombardia (norte), considerada o epicentro da pandemia do novo coronavírus no país, que acumulou mais 53 novos casos nas últimas 24 horas.

Segundo as fontes, Itália continua a seguir com atenção os novos focos, agora pontuais, numa altura em que o país já reativou praticamente todos os setores e atividades comerciais.

Entre os focos destaca-se um com 77 casos positivos em Roma, todos cidadãos do Bangladesh, a maioria deles chegados nos últimos dias à capital italiana em vários voos.

As autoridades italianas testaram os passageiros do último voo procedente de Daca e confirmaram 36 casos positivos, 13% das pessoas a bordo do aparelho. Os infetados foram isolados em vários locais, entre hotéis e hospitais.

Nesse sentido, o Governo italiano suspendeu todos os voos procedentes do Bangladesh.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 538 mil mortos e infetou mais de 11,64 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.