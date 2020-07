Presidente do Tondela confiante. "Equipa galvaniza-se contra os grandes"

Gilberto Coimbra considera que a paragem no campeonato prejudicou muito o Tondela. Mas com sofrimento a manutenção terá ainda mais sabor, refere:

"O Tondela pratica bom futebol, mas está a faltar uma ponta de sorte, principalmente na eficácia. Estou confiante para o jogo com o FC Porto porque o Tondela galvaniza-se nos jogos contra os grandes. Não temos nada a perder. Vamos respeitar o adversário mas temos de praticar um bom futebol e conseguir um bom resultado, de preferência a vitória", afirma.

O presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, confia na manutenção e num bom resultado frente ao FC Porto, na 31.ª jornada do campeonato.

Continuidade de Natxo é para decidir no fim da temporada

Quanto à situação do treinador Natxo Gonzalez, Gilberto Coimbra considera que é assunto para ser tratado apenas após o final do campeonato.

"É matéria da SAD, mas vamos acabar esta jornada e esta época e, no fim, faremos as contas quer para jogadores, treinadores e toda a gente", conclui.

O Tondela-FC Porto, da jornada 31 do campeonato, realiza-se na quinta-feira, às 19h15, no Estádio João Cardoso. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.