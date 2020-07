Helton Leite eleito melhor guarda-redes do mês pela terceira vez

Helton Leite, guarda-redes do Boavista, foi eleito o melhor guarda-redes do mês de junho, amealhando pela terceira vez esta temporada o galardão.

O brasileiro recebeu 24,44% dos votos dos treinadores da I Liga e superou a concorrência de Luís Maximiano, do Sporting, que foi segundo com 17,78% dos votos, e Gonda, do Portimonense, com 15,56%.

Helton foi titular e somou todos os minutos nas cinco partidas disputadas durante o mês em que o campeonato retomou. O Boavista não sofreu nas vitórias contra o Santa Clara e Sporting de Braga, mas sofreu um total de oito golos: quatro contra o FC Porto, três contra o Benfica e um contra o Vitória de Setúbal.

Helton Leite, de 29 anos, começou a temporada lesionado e perdeu a posição para Bracalli, mas é indiscutível desde janeiro, quando Daniel Ramos substituiu Lito Vidigal no comando técnico.

O guarda-redes do Boavista terá já acordo fechado para assinar pelo Benfica no resto da temporada. O jogador deve custar cerca de um milhão de euros.