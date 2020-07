Empate controverso nos jornais

O empate do Sporting na visita ao Moreirense, com polémica à mistura, preenche as manchetes dos jornais desportivos desta terça-feira.

"Bloqueio criativo", titula "O Jogo". Sporting jogou contra 10 durante 40 minutos, mas ficou em branco pela primeira vez na era Rúben Amorim.

"A Bola" diz mesmo que o técnico tem "alergia ao Minho": os dois jogos que Rúben Amorim não ganhou, desde que chegou ao Sporting, foram frente ao Moreirense e ao Vitória de Guimarães.

O "Record" encontra explicação na arbitragem: "Penáltis travam leão".