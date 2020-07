“Coragem e gratidão”. Lito Vidigal oficializado

O Vitória de Setúbal oficializou, esta segunda-feira, a contratação do treinador Lito Vidigal até final da época.

O técnico, de 50 anos, vai ser apresentado esta terça-feira, em conferência de imprensa, às 12 horas.

Em comunicado, o Vitória destaca o “espírito de coragem e gratidão” de Lito Vidigal e reafirma o objetivo: “a manutenção.”

Comunicado:

“O Vitória Futebol Clube informa que Lito Vidigal é o novo treinador da equipa principal de futebol.

O técnico, de 50 anos, aceitou o convite e, num espírito de coragem e gratidão para com o clube, decidiu regressar para comandar os destinos vitorianos nas quatro jornadas que restam da Liga NOS, tendo em vista o grande objetivo da época desportiva: a manutenção.

O líder da nova equipa técnica já orientou a sessão de trabalho desta segunda-feira, em Lousada, local do estágio de preparação para o encontro frente ao Desp. Aves.

A apresentação oficial está agendada para esta terça-feira, às 12h00, em conferência de imprensa.”

Faltam quatro jornadas para terminar a I Liga. O Vitória está um lugar acima da linha de água, com 30 pontos, contra 27 do Portimonense e 14 do D. Aves, este já despromovido.