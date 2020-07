Os treinadores da I Liga elegeram o defesa-central René Santos, do Marítimo, como o melhor defesa da Liga em junho

O brasileiro de 28 anos foi titular em todos os cinco jogos disputados neste mês, e foi fundamental para os sete pontos conquistados neste período.

René recebeu 11,10% dos votos e superou a concorrência do colega de equipa, Zainadine, que amealhou 10%, e Fabiano, do Boavista, com 8,89%.