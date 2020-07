Uma mordidela e dois golos sofridos. Lazio perde em casa do Lecce e fica mais longe do título

A Lazio perdeu, esta terça-feira, em casa do Lecce, no arranque da 31ª jornada da Serie A, e está cada vez mais distante do primeiro lugar, ocupado pela Juventus.

A equipa de Simone Inzhagi entrou a vencer no jogo, com um golo madrugador de Caicedo, aos 5 minutos de jogo. Antes, um golo de Mancosu foi anulado ao Lecce, por mão na bola.

No entanto, a equipa da casa empatou ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, por Babacar. Aos 45+5 minutos, Mancosu falhou uma grande penalidade que poderia ter colocado o Lecce na frente ainda na primeira parte.

O golo da vitória surgiu pouco depois, no arranque da segunda parte, aos 47 minutos, por Lucioni.

A partida fica marcada também por um momento insólito nos descontos, aos 93 minutos, quando Patric mordeu um adversário e foi expulso da partida.

Com este resultado, a Lazio está cada vez mais longe do título. A equipa da capital mantém os 68 pontos, a sete da líder Juventus, que pode aumentar a vantagem para dez pontos. A equipa pode ainda ser ultrapassada pelo Inter, que tem menos um ponto.

Já o Lecce deixa a zona de despromoção, à condição, mas pode ser novamente ultrapassado pelo Génova.



Veja o lance.