Pedro Martins. “Nunca tive um grupo assim”

O treinador Pedro Martins, novo campeão da Grécia pelo Olympiacos, mostrou-se feliz pelo título e pelo trabalho desenvolvido desde que chegou ao clube.

“É um trabalho de dois anos. Começámos em abril de 2018, com muitas horas de trabalho com a minha equipa técnica, e depois conseguimos formar um grupo de trabalho com jovens e jogadores de experiência, bem como gregos que conseguissem transmitir a cultura e mística do clube. Este ano temos um grupo de trabalho fantástico, nunca tive um grupo assim”, referiu.

O Olympiacos está há 42 partidas seguidas sem perder na Liga grega.

Em declarações à sua assessoria, Pedro Martins lembra que, aos 49 anos, este “foi o primeiro título” da sua carreira e que, devido à pandemia, “foi um sabor agridoce, porque não tivemos o público, o que leva a que seja diferente e não tenha o mesmo sabor. Mas claro que estou muito feliz”.

Um caso de sucesso no plantel é Rúben Semedo, que chegou ao clube numa fase difícil da carreira, mas conseguiu jogar, ser titular e ser chamado à seleção nacional.

Pedro Martins refere que “o Rúben aprendeu a lição, ponto final. Se há muito mérito, é mérito dele. Ele está um profissional completamente diferente, e isso não tem só a ver com a minha parte, está relacionado com toda a estrutura”

“O Rúben, neste momento, tem menos 9 quilos que quando jogava no Rio Ave, há um ano. O facto de ter ido à seleção nacional, e ter convivido com os jogadores de elite, levou-o a saber que não há outra maneira de atingir os resultados. Eu sou muito rigoroso, mas quando um jogador trabalha, se entrega e dá tudo de si, eu estou aqui para lhe dar a mão, e foi isso que o Rúben fez, sabendo que está aqui desde lado um treinador que o vai ajudar, mas também exigir ao máximo”.

O Olympiacos está também na final da Taça (onde vai enfrentar o AEK de Atenas) e nos oitavos-de-final da Liga Europa. O objetivo é passar à fase seguinte:

“Aquilo que eu vejo para o jogo do Wolverhampton é, de certeza, o mesmo que o Nuno vê para o Olympiacos: um jogo muito difícil. Vão-se enfrentar dois treinadores rigorosos e organizados e com o objetivo de ganhar o jogo. O Nuno está a fazer um grande trabalho, com muita qualidade e resultados extraordinários, mas sabe que do outro lado também está uma equipa com grande qualidade e a fazer um grande campeonato. Está tudo em aberto, será um jogo muito competitivo até ao último minuto”, frisou.

Pedro Martins renovou até 2022 e o objetivo é “conquistar mais títulos”.