Itália. Ronaldo marcou, Leão também e o Milan derrotou a Juventus

A Juventus perdeu em Milão, 4-2, depois de ter estado a vencer por 2-0, numa segunda parte completamente louca, com seis golos.

Rabiot e Cristiano Ronaldo (quinto jogo consecutivo a marcar) deram vantagem à “Vechia Signora” e tudo parecia bem encaminhado para o líder do campeonato (até porque a Lázio perdeu).

No entanto, deu-se a reviravolta em San Siro, graças a Ibrahimovic, Kessié, Rafael Leão e Rebic, com quatro golos em 20 minutos.

A sete jornadas do fim da liga italiana, a Juventus é líder com 75 pontos (mais sete que a Lazio). Já o Milan subiu provisoriamente à 5.ª posição, com 49.