​“Spin-off” da UMinho lança portal infantil sobre coronavírus

A Betweien, "spin-off" da Universidade do Minho (UMinho), lança, esta terça-feira, um portal www.guerreirosdasaude.com, que sensibiliza as crianças sobre a Covid-19.



O projeto nasceu de um conto original que foi recomendado pela Direção-Geral da Educação e é agora convertido num site lúdico e didático. É cofinanciado pela Fundação Gulbenkian e pela EDP e tem o apoio científico do Hospital de Braga.

A nova plataforma, “Guerreiros da Saúde contra o Coronavírus”, visa difundir para os mais novos mensagens fidedignas e de saúde pública sobre o coronavírus. Disponibiliza um vídeo com base no e-book original, além de música, curiosidades, 16 jogos e ainda animações sobre o tema com um dos personagens ‘guerreiros’”, explica a academia bracarense em comunicado.

Os conteúdos são disponibilizados também em língua gestual portuguesa e vão sendo atualizados a par da evolução pandémica.

O livro digital homónimo, que ensina as crianças a guerrear o coronavírus, surgiu em março passado, atingindo já 20 mil downloads nos idiomas português, espanhol, francês e inglês e um alcance estimado superior a um milhão de pessoas.

"Sou um vírus superstar, veloz como a chita, salto de mãos em mãos descuidadas, ponho muita gente aflita", lê-se. No final, as crianças “guerreiras” querem unir-se para vencer o desafio, sendo que o “principal é continuar a acreditar que todos vão ficar bem”.

O livro foi criado em 48 horas e o site em poucas semanas, tendo cerca de 10 mil euros de apoio da iniciativa "Gulbenkian Soluções Digitais Covid-19".

A apresentação do portal está marcada para as 21h30, no Hotel Villa Garden (Braga), com transmissão nas redes sociais da Betweien e a participação online da atriz Mariana Monteiro, da youtuber Mathgurl e de 12 músicos, como Ana Bacalhau, Carlão, Fernando Daniel e Rita Redshoes.

A Betweien nasceu em 2011, em Braga, e é liderada por Narciso Moreira, licenciado e mestre em Educação pela UMinho e aposta na inovação educativa, nomeadamente através de livros.

Os conteúdos podem aliar músicas, teatro, performances e debates em escolas e instituições de todo o país, envolvendo amiúde figuras nacionais em temas como bullying, ambiente e igualdade.

A empresa, a celebrar nove anos de existência, assume-se ainda como a única em Portugal a promover o empreendedorismo júnior na rede de ensino básico e secundário.