Governo quer TAP a explorar "outro tipo de rotas" para contrariar quebra de atividade

Joao Carlos

07 jul, 2020 Porto 16:01

Deve ter uma bola de cristal. Pelo número de companhias que faliram e ainda vão falir, quais as rotas que aconselha? Ainda estão todas as companhias a tentar perceber como vai ficar o mercado para fazerem as apostas. E agora lá se vão os voos para os EUA. Apenas para os países de 3ºmundo como eram antes.