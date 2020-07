Luís Filipe Vieira é recandidato à presidência do Benfica

Luís Filipe Vieira confirmou, no plenário dos órgãos sociais do clube, que vai recandidatar-se à presidência do Benfica. A informação está a ser avançada por vários órgãos de comunicação em Portugal.

Vieira tinha deixado no ar, após a derrota dos encarnados na Madeira, que iria falar com a família, deixando no ar a possibilidade de deixar a presidência dos encarnados.

Luís Filipe Vieira é presidente desde 2003 e vai recandidatar-se em outubro ao sexto mandato.

Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho já admitiram que querem ser candidatos.