Ator da Broadway morre aos 41 anos vítima de complicações da Covid-19

O ator canadiano da Broadway Nick Cordero morreu no domingo devido a complicações associadas à covid-19, depois de passar mais de três meses no hospital, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Cordero nasceu no Canadá e mudou-se para Nova Iorque, nos Estados Unidos, para trabalhar como ator de teatro.

Em 2014 foi nomeado para um Prémio Tony - os Óscares do teatro - pelo seu papel em "Bullets Over Broadway"."Rock of Ages", "Waitress" e "A Bronx Tale: The Musical" são outros espetáculos em que participou.

Na televisão participou em produções como "Law & Order: Special Victims Unit" e "Blue Bloods".

A sua mulher disse não saber como é que Cordero contraiu a doença.

"Soubemos que devido à covid-19 os pulmões de Nick estão gravemente danificados. Parecia que era fumador há 50 anos", acrescentou durante a entrevista.

