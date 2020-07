Sérgio não quer pensar nas duas vitórias que faltam ao FC Porto para ser campeão

Sérgio Conceição não quer pensar no facto de faltarem duas vitórias ao FC Porto para ser campeão nacional e prefere focar-se no próximo jogo.

"Temos de pensar no Tondela [compromisso da jornada 31]. São os próximos três pontos, é o próximo jogo. Não vale a pena pensar muito no que falta. Só complicará a nossa concentração e o nosso foco no mais importante: o próximo jogo", sublinhou o treinador portista, em declarações à Sport TV, após a goleada à Belenenses SAD.

Sérgio Conceição gostou muito mais da segunda parte da vitória do FC Porto sobre a Belenenses SAD que da primeira e assume, até, que o resultado, 5-0, foi um pouco pesado demais para o equilíbrio inicial:

"Na primeira parte podíamos ter feito mais. A equipa, quando não está bem com bola no processo ofensivo, sofre no processo defensivo. O Belenenses apresentou uma equipa com jovens de qualidade e muita frescura e era preciso ter mais bola. Mesmo assim chegámos ao golo. O Belenenses também aqui ou acolá conseguiu chegar ao nosso terço defensivo com qualidade e criar uma ou outra situação [de perigo]."



"A segunda parte foi bem melhor em tudo. Fizemos cinco golos, penso que um resultado um bocadinho volumoso demais para aquilo que o Belenenses fez, especialmente na primeira parte", completou.

"Parabéns ao miúdo"

Fábio Vieira estreou-se a marcar pelo FC Porto, aos 20 anos, na cobrança de um livre direto que estava, originalmente, destinado a Alex Telles.

Quando o defesa cedeu a marcação do livre ao jovem, Sérgio Conceição protestou. Telles nem olhou para o banco, quiçá para evitar reprimenda, e, em retrospetiva, o treinador considera que "fez muito bem".

"Não lanço os miúdos porque fica bem na fotografia, lanço-os porque têm muita qualidade. Tenho testemunhas no banco que podem comprovar que, a partir do momento em que o Alex [Telles] decide não bater e o miúdo [Fábio Vieira] assumir, é isso que eu quero. Esse caráter e personalidade dentro de campo", enalteceu o técnico portista.

Sérgio garantiu, aliás, que "nem ficava aborrecido se [o livre] não entrasse", pois teria ficado "vincada a personalidade" de Fábio Vieira.

"É isso que eu quero. Não fico chateado. O que me chateava era se na jogada seguinte não corresse para intercetar a bola", assinalou.