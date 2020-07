FC Porto não quer “deitar foguetes antes da festa”

O FC Porto pode ser campeão já na quinta-feira, na jornada 31, da I Liga se os dragões vencerem o Tondela e o Benfica perder em Famalicão. Apesar disso, a Casa do FC Porto em Lisboa não entra em euforias.

José Rabaça, presidente da Casa do FC Porto em Lisboa, recusa lançar foguetes antes da festa.

“Nem deitar os foguetes antes da festa, tal como não fizemos o funeral antes de estar morto. Nem o pessimismo que, pelos vistos, exista por parte de algumas pessoas em relação à carreira que a equipa teve do campeonato, nem a euforia agora que estamos no primeiro lugar com seis pontos de avanço em relação ao segundo”, disse.

Rabaça acrescenta que o que houve de anormalidade foi “a paragem por causa da pandemia porque quando houve a interrupção a equipa [FC Porto] já estava no primeiro lugar”.

“No recomeçar, o FC Porto também teve alguma dificuldade: uma derrota e um empate e, portanto não foram só vitórias”.

Nesta entrevista a Bola Branca, o presidente da Casa do FC Porto em Lisboa acredita que os dragões sejam campeões e comecem com o título a recuperar a hegemonia do futebol português.

Contudo, José Rabaça não deixa de colocar algumas dúvidas sobre os argumentos financeiros do clube, em função da crise provocada pela pandemia.

“O FC Porto vai tentar conquistar o maior número de títulos possível. Para se constituir equipas é necessário que haja dinheiro e para existir dinheiro são necessários patrocinadores, o financiamento das competições e vamos ver o que reserva o futuro em relação às consequências que a pandemia vai trazer”, referiu.

Quanto ao futuro de Sérgio Conceição, José Rabaça confia na continuidade porque o treinador tem contrato e a SAD azul e branca tem garantido estabilidade aos treinadores.

“A administração da SAD tem proporcionado, quer ao Sérgio Conceição quer aos anteriores, a estabilidade para fazerem o seu trabalho”.