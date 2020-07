Seixal. GNR acabou com festa ilegal onde estavam 300 pessoas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) fez cessar, no sábado, uma festa privada com cerca de 300 pessoas, em infração às regras definidas pela Direção Geral da Saúde (DGS), na Quinta da Lobateira, no Seixal.

Em comunicado, emitido esta segunda-feira, a GNR revelou que enviou militares a uma moradia vedada após denúncia de que estaria a decorrer uma festa privada "com bastante ruído e com a presença de algumas centenas de pessoas".

"Foi possível constatar a presença de cerca de 300 pessoas, tendo-se procedido à identificação do responsável pelo evento, que foi informado da proibição dos ajuntamentos superiores a dez pessoas, bem como aconselhado a cumprir as normas em vigor. A festa, (...) que havia sido promovida nas redes sociais, onde os participantes envergavam uma pulseira alusiva à mesma, foi terminada pela intervenção de militares", pode ler-se.

A GNR refere que as pessoas "acataram as indicações e terminaram a festa, ausentando-se do local". Ainda assim, foi elaborado um auto de contraordenação em infração às regras definidas pela DGS.

O Seixal faz parte da Área Metropolitana de Lisboa, que se encontra em estado de contingência. São proibidos ajuntamentos de mais de 10 pessoas.