​Pastor em tempo de pandemia às portas de Lisboa. “Não se vende um animal. Nem dados os querem”

Mas há também Mafalda e Amélia, que rapidamente respondem a um assobio e à chamada pelo nome, sabendo que na mão do seu pastor há petisco.

"Não se vende um único animal"

Anda pelos campos, no seu trabalho ao ar livre. Está pessimista. Este pastor, que domina a arte de guardar e alimentar ovelhas, confessa que já pouco acredita no futuro.

“Vamos olhando para trás e para o futuro, e o futuro disto vai ser muito pouco, infelizmente. Noutros tempos, nestes animais tudo era ‘aproveitadinho’. De tal ordem que os meus pais já sabiam como ia ser vendida a pele do borreguinho, a lã , o valor do bicho, o leite para queijo. Hoje, tudo isso acabou”, lamenta.

A Covid-19 veio estragar o pouco negócio que se fazia e, conta o pastor Virgílio, nem dados aceitam os animais.

“Esta época do vírus acabou com o resto do negócio. Ninguém procura os bichos. Eu tinha-os para dar e ninguém os quis. As pastagens são pagas com borregos. No Natal, não os tinha porque a natureza se atrasou. Na Páscoa, queria dá-los e diziam: ‘Não quero porque não vou à terra [as pessoas não podiam sair dos concelhos]’. Depois, diziam ‘não tenho cá os meus filhos’. Não se vendeu, nem se vende, um único animal”, revela, com desalento, à reportagem da Renascença.