Melhoria dos números na Grande Lisboa deve ser encarada com "prudência"

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que coordena o combate à pandemia na Grande Lisboa, assinalou, esta segunda-feira, que o número de novos casos pode estar a abrandar, no entanto, avisou que não há motivos para relaxar a vigilância e as medidas.

Duarte Cordeiro reuniu-se com as equipas multidisciplinares criadas no âmbito do combate à pandemia da Covid-19 no concelho da Amadora. No final do encontro, avisou que os números mais recentes, ainda que encorajadores, "carecem sempre de alguma cautela e prudência".

"Nos últimos sete dias, face aos sete dias anteriores, o número de casos ativos diminuiu ligeiramente e o número de novos casos também. Isto não deve merecer qualquer tipo de auto-satisfação que signifique relaxar, pelo contrário. Temos de continuar a prosseguir o caminho que temos feito", frisou o secretário de Estado, em declarações aos jornalistas.