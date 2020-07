Governo diz que já foi autorizado pagamento a bombeiros

O Governo informou esta segunda-feira que já foi autorizado o reforço da dotação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para pagamento aos bombeiros que integraram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais em junho.



Num comunicado conjunto, os Ministérios das Finanças e da Administração Interna adiantam que “os processamentos necessários para a transferência da verba de 4.107.960 euros aos operacionais estão já a ser efetuados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e decorrerão ao longo desta semana”.

Esta manhã, o PSD questionou o Governo sobre o atraso nos pagamentos aos bombeiros do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), referentes a junho, acusando o executivo de "total desrespeito pelos bombeiros" e "incompetência no planeamento".

Numa pergunta dirigida ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o PSD considera que os atrasos nestes pagamentos representam uma "verdadeira vergonha para o país" e lamentam que o orçamento atribuído a esta autoridade seja sempre "acentuadamente, inferior às necessidades apresentadas".

Os sociais-democratas referem que "já no ano passado o mesmo sucedeu apesar dos repetidos desmentidos do Governo" e que "os valores atribuídos à Autoridade são sempre inferiores às despesas contratadas com os bombeiros, o que leva a dívidas astronómicas que perfazem um défice constante entre o Governo e os bombeiros de cerca de 30 milhões de euros".