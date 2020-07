Bloco quer refeições escolares durante as férias de verão

Veja também:

O Bloco de Esquerda quer que as escolas assegurem durante as ferias de verão as refeições aos alunos que beneficiam da ação social escolar.

A deputada Joana Mortágua diz à Renascença que cerca de 30 mil alunos têm beneficiado destas refeições nos últimos meses e que a crise social determina a continuação deste apoio às famílias.

“É uma crise social muito rápida, muito grave, com muitas pessoas que de um momento para o outro começaram a precisar de apoio alimentar, e essas crianças já tinham esse apoio quando estavam na escola, já tinham acesso às refeições pela via da ação escolar, e é importante que de um momento para o outro, com a entrada das férias escolares, esse apoio não se interrompa”, afirma.

“Sabemos que o Governo já tinha garantido durante julho a manutenção do apoio. O que queremos é que ele se mantenha como está até ao próximo ano letivo, ou seja, durante a interrupção do verão”, conclui a deputada.

O Bloco de Esquerda vai pedir o agendamento imediato deste projeto de resolução que recomenda ao Governo a manutenção das refeições durante as ferias de verão.