Balanço DGS. Mais seis mortes e 232 casos em Portugal

Portugal volta a registar menos de 300 novos casos de Covid-19 num dia, quase uma semana depois. Algo que deverá estar ligado à habitual redução do número de casos à segunda-feira. O total é de 1.620 mortes (mais seis que no domingo) e 44.129 casos (mais 232, um aumento de 0,5%) confirmados de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Três das mortes e 195 (84,05%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com um total de 20.722 casos confirmados.