Aluna positiva à Covid-19 deixa 40 alunos do Politécnico de Paredes em quarentena

Uma estudante francesa que frequenta a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), em Paredes, testou positivo à Covid-19, num segundo teste. De acordo com a instituição, a aluna não chegou a entrar nas instalações, mas as quatro dezenas de colegas foram colocados em quarentena.

O coordenador do Gabinete de Marketing e Relações Públicas da CESPU, Miguel Martins, explicou à agência Lusa que todos os colegas que com ela contactaram estão assintomáticos, mas serão submetidos a teste na quinta-feira, prevendo-se que os resultados sejam conhecidos na sexta-feira ou no início da próxima semana. “Até lá ficam em isolamento profilático”, acrescentou.

Os alunos frequentam o curso de Fisioterapia da Escola Superior do Vale do Sousa, um dos estabelecimentos de ensino tutelados pela CESPU.

Em Portugal, morreram mais de 1.600 pessoas das cerca de 44 mil confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia já provocou mais de 531 mil mortos e infetou mais de 11,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.