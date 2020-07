Alojamento local vai acabar? Associação exige esclarecimentos a Medina

A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) exigiu esta segunda-feira um esclarecimento da Câmara de Lisboa sobre a intenção de acabar com alojamento local na capital, para o transformar em casas para trabalhadores, no âmbito da pandemia da covid-19.

Em causa está um artigo de opinião do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), publicado no jornal "The Independent", em que o autarca da capital portuguesa diz que, “depois do coronavírus, Lisboa vai livrar-se dos 'Airbnb' [plataforma online com imóveis de alojamento local] e transformar os arrendamentos de férias de curta duração em casas para trabalhadores essenciais”.

Manifestando “grande surpresa” nas palavras escritas pelo presidente da Câmara de Lisboa, a ALEP considerou que a posição assumida por Fernando Medina neste artigo de opinião “é muito distinta” daquela que apresentou, “há poucas semanas”, à associação e, também, “nunca foi uma posição defendida por ele publicamente antes”.

“Por serem posições tão díspares, num espaço tão curto de tempo, a ALEP considera ser fundamental, antes de qualquer reação, que o próprio presidente da Câmara esclareça o teor do título do artigo, confirmando-o ou desmentindo-o”, avançou a ALEP, numa publicação na página de Facebook.

Neste sentido, a associação que representa o setor do alojamento local em Portugal já fez chegar à Câmara de Lisboa um pedido de esclarecimento sobre o artigo publicado no jornal The Independent.

O presidente da ALEP, Eduardo Miranda, explicou que apenas poderá reagir após um esclarecimento do autarca, adiantando que o problema está no título do artigo: "Depois do coronavírus, Lisboa vai livrar-se dos Airbnb e transformar os arrendamentos de férias de curta duração em casas para trabalhadores essenciais".