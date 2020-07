Santos Silva defende apoio ao “esforço enorme” de África para conter a pandemia

Veja também:

África mostrou-se capaz de responder à fase mais aguda da pandemia de Covid-19 com “coragem, determinação e rapidez” e esse “esforço enorme” deve merecer apoio, defendeu esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva.

“Sublinho a forma como países em desenvolvimento e regiões muito vulneráveis do ponto de vista, por exemplo, da qualidade dos seus sistemas de saúde, se mostraram capazes, pela coragem, pela determinação, pela rapidez com que atuaram, de responder à fase mais aguda da pandemia. E eu aqui falo sobretudo em África”, disse o ministro no colóquio parlamentar “O impacto estratégico da pandemia de Covid-19 no ambiente internacional”, na Assembleia da República, em Lisboa.

Augusto Santos Silva defendeu que todos devem “olhar com muito cuidado e com muita atenção” para essa reação africana à pandemia, desencadeada “muito rapidamente, muito precocemente e muito corajosamente” numa fase inicial da propagação do vírus.