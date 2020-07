Boris recebeu Luís, o enfermeiro português que cuidou dele no hospital

O primeiro-ministro britânico recebeu Luís Pitarma, o enfermeiro que cuidou do governante quando este esteve internado com Covid-19, em Downing Street. O português foi um dos profissionais de saúde que Boris Johnson recebeu no âmbito da celebração dos 72 anos do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

O momento foi partilhado pelo governante nas redes sociais.