Volta a Portugal entre final de setembro e início de outubro

Vai haver Volta a Portugal entre o final de setembro e o início de outubro, garante à Renascença o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Delmino Pereira conta revelar nos próximos dias as linhas gerais da maior prova velocipédica nacional, incluindo os locais que irão acolher o início e o fim. “O modelo organizativo está a ser fechado. Espero esta semana ter novidades para apresentar, sobre a solução e os termos em que irá decorrer a Volta a Portugal”, diz Delmino Pereira, garantindo que o organismo a que preside está a trabalhar para que “aconteça ainda este ano, provavelmente no final do mês de setembro, início do mês de outubro”. O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) não deixa de assinalar que se trata de “um evento de organização complexa e bastante dispendioso”.

Reabertura da época com nota positiva da Federação

A época nacional de ciclismo reabriu no domingo sob calor intenso, em Anadia, onde Rui Costa confirmou o favoritismo com que partia para um contrarrelógio individual de 22 quilómetros. O cariz individual de prova dispensava a realização de testes à Covid-19, apenas obrigatórios nos casos em que os corredores participam em pelotão. O presidente da FPC assegura, porém, que “todas as equipas têm feito os seus testes internos e todas elas estão com muitos cuidados” neste regresso à competição. “Foi uma boa reabertura da época, perante as fortes condicionantes a que todos estamos sujeitos”, considera Delmino Pereira, nestas declarações a Bola Branca, antes de concretizar que se tratou de “um belo momento, tanto pela qualidade desportiva, como pela qualidade organizativa e sanitária oferecida aos atletas e ao público que esteve presente”. Para a Prova de Reabertura, a organização montou uma "zona zero" de acesso restrito aos atletas e ao "staff" da competição, “onde todos eram avaliados pelas equipas médicas, para perceber se tinham sintomas ou qualquer diagnóstico relacionado com Covid-19”. A medida foi complementada com regras para a circulação e cerimónias protocolares, cuidados permanentes de higienização e um plano de orientação para o público.