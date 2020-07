FC Porto a dois passos do título

A goleada (5-0) do FC Porto à Belenenses SAD, que coloca a equipa de Sérgio Conceição a duas vitórias do título de campeão nacional, ilustra as primeiras páginas dos três jornais desportivos desta segunda-feira.

"A todo o gás", titula "O Jogo", que acrescenta que "deu para tudo: grandes golos, três miúdos em campo e a estreia de Fábio Vieira a marcar". Belenenses SAD tem um caso positivo de Covid-19 no plantel.

"Passeio para o título", escreve o "Record". Soares quebra jejum e os dragões podem ser campeões na próxima jornada - terão de vencer em Tondela e esperar por uma derrota do Benfica no terreno do Famalicão.

"A Bola" também faz manchete com o FC Porto: "Ares de campeão". Equipa de Sérgio Conceição pode festejar já na quinta-feira.

Os três jornais focam-se, também, na procura de um novo treinador para o Benfica. "A Bola" e o "Record" garantem que o preferido é Jorge Jesus e que as negociações com o português e o Flamengo ganharão forma na quinta-feira. "O Jogo" revela que o Benfica pode ter eleições antecipadas.