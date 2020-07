Covid-19 afasta André Moreira do Dragão

Um dos jogadores do Belenenses SAD acusou positivo a Covid-19 e, por isso, a equipa só teve um guarda-redes na ficha de jogo contra o FC Porto.

A informação foi confirmada pelo diretor clínico da equipa na sala de imprensa do Dragão, após a vitória do FC Porto por 5-0, e reafirmada por Rui Pedro Soares, presidente do clube.

"Hoje às 6h30 da manhã fomos acordados, com a informação de que havia um caso positivo de Covid-19. Era um guarda-redes. Nós temos três guarda-redes que podem ser utilizados, o quarto está lesionado até ao fim da época. Aí soubemos que um dos três não podia jogar. Mais tarde fomos informados que um segundo não podia jogar porque foi decidido pelo delegado regional de saúde de Braga não poderia jogar. Este segundo guarda-redes é o André Moreira e como tal não poderia jogar. Dito isto, só tínhamos hoje um guarda-redes disponível e, como é evidente,vamos solicitar autorização à Liga para inscrever um novo guarda-redes", declarou Rui Pedro Soares em conferência de imprensa.



Koffi esteve na baliza, mas não houve suplente no banco de Petit.

Segundo o comunicado, um jogador deu positivo ao novo coronavírus e André Moreira, que deu negativo e está assintomático, foi afastado por precaução.

A confirmação de que havia um caso positivo no plantel chegou este domingo às 6h30 da manhã. O nome do atleta infetado com o novo coronavírus não foi divulgado.



André Moreira, habitual suplente, de Koffi esteve nos camarotes com alguns dos outros convocados do Belenenses SAD.