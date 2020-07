Contas do título podem ficar resolvidas na próxima jornada

O FC Porto pode ser campeão já na quinta-feira, na jornada 31 do campeonato. Contudo, para tal, depende do Benfica. De qualquer modo, bastam duas vitórias à equipa de Sérgio Conceição para festejar.

São seis pontos, mais vantagem no confronto direto - vitórias na Luz e no Dragão -, que separam o Porto do Benfica, na classificação. À partida, se os dragões vencerem em Tondela, na próxima jornada, e depois na receção ao Sporting, serão campeões. Mas há outra possibilidade.

Para ser campeão já na próxima jornada, o Porto terá de derrotar o Tondela e esperar que o Benfica perca em Famalicão. Os beirões estão na 15.ª posição, três pontos acima da linha de água. Os minhotos são quintos classificados, com mais um ponto que o Rio Ave, sexto, e menos cinco que o Braga, quarto, último lugar de acesso à Liga Europa.

Certo é que o FC Porto só depende de si, uma vez que, mesmo que vença apenas dois dos quatro encontros que faltam, será campeão.

Jogos que faltam a Porto e Benfica

31.ª jornada



Tondela-FC Porto, quinta-feira, 19h15

Famalicão-Benfica, quinta-feira, 21h30

32.ª jornada

Benfica-Vitória de Guimarães, 14 de julho, 21h30

FC Porto-Sporting, 15 de julho, 21h30

33.ª jornada

FC Porto-Moreirense, 20 de julho, 21h15

Desportivo das Aves-Benfica, 21 de julho, 21h15

34.ª jornada

Benfica-Sporting (data e hora a definir)

Braga-FC Porto (data e hora a definir)