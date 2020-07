França. Castigo de Gelson Martins não foi prolongado

O Comité Francês de Desportos (CNOSF) deu, esta segunda-feira, uma boa notícia ao internacional português Gelson Martins.

O castigo do atleta não foi prolongado devido à paragem do campeonato devido à pandemia e, por isso, o extremo luso vai estar disponível no início da próxima época.

Gelson estava suspenso por seis meses depois de ter empurrado um árbitro no jogo do Mónaco contra o Amiens em fevereiro.

A Federação Francesa de Futebol ainda fez uma proposta ao CNOSF para não contar o período entre 13 de março e 30 de junho para o tempo de suspensão, mas não foi aceite.

Assim, a suspensão de Gelson Martins no Mónaco termina a 6 de agosto. O campeonato gaulês regressa a 22 de agosto.