Barcelona vence em Villarreal e mantém perseguição ao Real Madrid

O Barcelona não deixou o Real Madrid fugir ainda mais na liderança da La Liga, este sábado, ao carimbar a vitória (1-4) em Villarreal.

A equipa catalã adiantou-se logo aos três minutos, com um autogolo de Pau Torres, contudo, pouco depois, Gerard Moreno empatou.

Aos 20 minutos, Suárez voltou a colocar o Barcelona em vantagem e, sobre o intervalo, Griezmann aumentou a diferença para 1-3.

Messi ainda fez o quarto golo, mas foi anulado. O Barcelona não estava satisfeito: aos 89 minutos, Ansu Fati fixou o resultado final.

Com esta vitória, o Barcelona, que teve o português Nelson Semedo no onze, volta a ficar a quatro pontos do líder, o Real Madrid.