Pingo Doce vai fazer referendo a banco de horas

Para o sindicato, o regime de banco de horas viola a Constituição da República Portuguesa que consagra expressamente "o direito á organização do trabalho em condições socialmente dignificantes deforma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar".

" Este referendo pretende implementar o regime de banco de horas grupal quando o mesmo não foi aceite por contratação colectiva. Aliás, relembre-se que o Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) aplicável não é revisto desde 2016 exactamente porque os Sindicatos não aceitam a inclusão do regime de banco de horas grupal no CCT", avança a confederação.

As empresas do grupo Jerónimo Martins, nas quais se incluem o Pingo Doce, vão realizar um referendo para instituição do regime de banco de horas grupal, entre 16 de Julho e 3 de Agosto, em todo o país. A iniciativa é avançada em comunicado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), que o denuncia como uma estratégia para ultrapassar o Contrato Colectivo de Trabalho.

Críticas a forma e ao conteúdo

Os sindicaçista defendem ainda que a prática confirma que com a aplicação do regime de banco de horas os trabalhadores passam a ser "meros fantoches nas mãos das chefias", que controlam os seus horários.

Para além da natureza do banco de horas, a realização deste referendo suscita diversas dúvidas àCESP. "À cabeça, o processo de monitorização do acto é pouco transparente. Pois, se a empresa indica que o referendo será acompanhado por uma entidade externa, isto significa, a exclusão dos representantes eleitos dos trabalhadores do processo, quando o assunto é da maior importância para a vida dos trabalhadores", avançam.

"Ao contrário do que determina a Lei, o regulamento não apresenta nem a hora nem o local do referendo", explicam os sindicalistas. "Também não foi ainda tornado claro o universo dos votantes, essencial para apurar a percentagem necessária à entrada em vigor do banco de horas", conclui o comunicado do CESP.

Aos vontantes, segundo o sindicato, "não são dadas nenhumas garantias da confidencialidade e inviolabilidade do voto, em plataforma digital".

A Renascença contatou a Jerónimo Martins para reagir a estas acusações do CESP, e está neste momento a aguardar as respostas do grupo liderado por Pedro Soares dos Santos.