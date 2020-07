Lisboa. Medina quer agora livrar-se do "Airbnb", mas em 2016 elogiava o triplicar do alojamento local

Mas a trajetória mudança não começou agora. Por exemplo, em 2019, a Câmara de Lisboa criou um projeto do Regulamento Municipal do Alojamento Local de Lisboa, que estabelecia áreas de contenção absoluta e relativa, e não distinguia os profissionais de quem partilha quartos.

Um ano antes, num encontro com a autarca de Paris, Anne Hidalgo, para assinalar o início das comemorações dos 20 anos do Acordo de Amizade entre Paris e Lisboa, Medina já pedia regulamentação para esta atividade turística.

“Precisamos de regular o alojamento local junto das zonas de maior pressão, em particular no que são os bairros históricos da cidade de Lisboa e o que pedimos à Assembleia da República é que legisle no sentido de permitir que as câmaras sejam as responsáveis pelas autorizações do alojamento local", declarou.

Medina queria naquela altura poder determinar quais as zonas da cidade em que o alojamento local podia crescer, e aquelas em que o mesmo devia ser constrangido.