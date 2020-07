Futuro de JJ dependente da Libertadores

Haver ou não haver Taça Libertadores é a pedra de toque para a definição do futuro de Jorge Jesus.

Os números da pandemia na América do Sul são alarmantes e a Taça Libertadores está suspensa. Nesta altura ainda não se sabe se a prova irá ou não continuar em 2020. A prova está suspensa desde março por tempo indeterminado.

O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e a renovação do título é a principal prioridade de Jorge Jesus. Se a prova não for retomada, o treinador português pode sair do clube carioca, ficando a via aberta para regressar ao Benfica.

Jorge Jesus é o nome preferido por Luís Filipe Vieira para treinar o Benfica na próxima temporada. Os encarnados terão enviado um mandatário para falar com o técnico.

No Brasil garante-se também que há uma cláusula no contrato renovado pelo treinador há um mês que contempla a saída do Flamengo em caso de agravamento da pandemia no país. Os números do novo coronavírus no Brasil têm vindo a aumentar. O país já regista 1 milhão e 600 mil casos e perto de 65 mil óbitos.

Jorge Jesus joga na quarta-feira a final da taça Rio contra o Fluminense. As provas voltam a parar no país depois disso durante cerca de um mês e a estrutura do Flamengo vai ter uns dias de folga.