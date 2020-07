Papa reforça apelo a cessar-fogo global e imediato

O Papa Francisco reforçou, este domingo de manhã, os seus apelos a favor de um cessar-fogo global e imediato.

No final da oração do Angelus, o Santo Padre elogiou a recente resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que predispõe medidas para enfrentar as consequências devastadoras da pandemia de Covid-19, particularmente nas áreas que já são teatro de conflito.