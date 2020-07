Pedrógão Grande. Aldeia espera há três anos para ver a capela reconstruída

A capela da Adega, em Pedrógão Grande, ardeu em 17 de junho de 2017. Há três anos que os habitantes esperam pela reconstrução prometida daquela casa de culto, numa aldeia onde se conta que a santa ardeu para salvar o povoado.

"Ai, Senhora das Brotas", lamenta Maria Rosa Dias, de 94 anos, espreitando para dentro da pequena e singela capela com o nome da santa, que passa despercebida na estrada que vai dar a Vila Facaia. Lá dentro, só se veem telhas partidas, pedaços de madeira queimados e vidro derretido pelo calor.

Naquela aldeia com cerca de 30 habitantes permanentes, a capela é hoje um dos poucos sinais da passagem do fogo pela Adega, onde, três anos volvidos, o verde quase que tirou de vista as árvores ainda queimadas que não foram cortadas.