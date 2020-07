Covid-19. Mais três mortos em Reguengos de Monsaraz

Todos os óbitos aconteceram no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE). Os dados são da Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz.

Há mais três mortes resultantes do surto de Covid-19 que está ativo há vários dias em Reguengos de Minsaraz. No final da manhã de ontem, uma mulher de 93 anos morreu e ao final da tarde, um homem de 89 anos também perdeu a vida. Já este domingo morreu mais um elemento da comunidade local, aos 52 anos. Sobe assim para 12 o número de mortes que resultam deste foco de infeções.

Dos 141 casos ativos relacionados com o último surto, registaram-se 91 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) e 50 na comunidade (1 óbito).

Estes números verificam-se num universo de cerca de 1.730 testes com resultado conhecido até ao dia de ontem, no qual foram conhecidos resultados de aproximadamente 30 testes. Estão planeados para este domingo e amanhã mais cerca de 50 testes.

Relativamente ao foco infecioso verificado no Lar da FMIVPS, registamos ao dia de ontem 22 testes positivos ativos (1 caso curado e 1 óbito) a trabalhadores e 69 utentes (10 óbitos). Relativamente ao controlo da propagação na comunidade registaram-se no dia de ontem 1 caso positivo nos testes com resultados conhecidos durante o dia.

Encontram-se 19 utentes do Lar no HESE, quatro dos quais em cuidados intensivos. Dos casos de infeção na comunidade registamos um caso internado em cuidados intensivos. De entre os profissionais positivos registamos que todos estão a recuperar nas suas residências.