Mais de 60 bombeiros combatem um incêncio que lavra na zona industrial de Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Renascença apurou junto dos bombeiros voluntários locais, as chamas terão começado em camiões estacionados perto da fábrica.

De acordo com a página da Proteção Civil, estão no teatro de operações 66 bombeiros de várias corporações de Braga e do Porto, apoiados por 18 viaturas.