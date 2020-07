Hong Kong. Livros de ativistas pró-democracia passam a estar indisponíveis

Os livros de figuras proeminentes da democracia em Hong Kong estão indisponíveis para consulta nas bibliotecas públicas da cidade, dias depois que Pequim introduzir uma legislação abrangente sobre segurança nacional. Estas informações têm como fonte registros on-line e um ativista.

A lei, que entrou em vigor na noite de terça-feira ao mesmo tempo que o seu conteúdo foi publicado, pune crimes relacionados com a secessão, a subversão, o terrorismo e o conluio com forças estrangeiras, com punições até prisão perpétua.

Numa busca por livros do jovem ativista Joshua Wong ou da política pró-democracia Tanya Chan no site das bibliotecas públicas percebe-se que os livros, incluindo "Discurso sem liberdade", de co-autoria de Wong, estão indisponíveis ou em revisão.