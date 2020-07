França. Macron quer “novo caminho”

O Presidente francês quer "desenhar um novo caminho" com o novo Governo de "missão e união", que, segundo a imprensa francesa, deve ser anunciado na segunda-feira.

"O projeto que apresentei em 2017 e com o qual os franceses me elegeram segue no coração da minha política. No entanto, deve adaptar-se às mudanças internacionais e às crises que vivemos: um novo caminho deve ser desenhado", escreveu o chefe de Estado francês na sua conta na rede social Twitter.

Emmanuel Macron apontou a reconstrução económica, social, ambiental e cultural do país como o centro do caminho que quer traçar.

"Relançamento da economia, continuar a refundação da nossa proteção social e do ambiente, restabelecer uma ordem republicana justa, defesa da soberania europeia: eis as nossas prioridades para os próximos meses", escreveu Macron.

O chefe de Estado gaulês afirmou que a reconstrução posta em marcha "por um Governo de missão e união" e que "cada etapa da reconstrução" do país terá presente "não deixar ninguém para trás".

O ex-primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, apresentou na manhã de sexta-feira a demissão do seu Governo acelerando o calendário da remodelação do executivo francês, que já estava em curso informalmente.

Foi substituído horas depois por Jean Castex, responsável por organizar o fim do confinamento em França, sendo muitas vezes referido como "Senhor Desconfinamento".

Jean Castex tem 55 anos e era até agora autarca da cidade de Prades, no sul de França, junto à fronteira espanhola. O novo primeiro-ministro pertencia até agora ao partido de direita Les Republicains.