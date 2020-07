239 especialistas alertam que Covid-19 se transmite pelo ar e enviam carta aberta à OMS

Um grupo de 239 cientistas, oriundos de 32 países diferentes, apresenta evidências científicas de que o vírus SARS-CoV-2 também se transmite através do ar, por partículas mais pequenas. A informação foi enviada à Organização Mundial da Saúde (OMS), através de uma carta aberta que o grupo de cientistas planeia publicar num jornal científico, durante a próxima semana. A notícia foi avançada pelo New York Times, no sábado, depois de a OMS ter voltado a insistir, a 29 de junho, que o vírus só se transmite através do ar depois de intervenções médicas que produzem aerossóis. O jornal norte-americano conduziu quase 20 entrevistas com cientistas do grupo, incluindo uma dúzia de consultores da própria OMS e vários membros do comité responsável pela elaboração do guia adotado pela Organização.

Seja através de partículas de grande dimensão que circulam pelo ar, depois de um espirro, seja através de partículas mais pequenas exaladas, que viajam de ponta a ponta de uma sala, o novo coronavírus é transmitido através do ar e pode infetar pessoas quando inalado, afirma o New York Times. De acordo com as evidências científicas apresentadas pelos 239 investigadores, se a transmissão atmosférica se comprovar significativa no contágio, outras medidas terão de ser tomadas. A utilização de máscaras poderá passar a ser obrigatória, mesmo em ambientes com distanciamento social, profissionais de saúde poderão precisar de máscaras N95, com um sistema de filtragem mais robusto.