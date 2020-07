Rui Costa vence contrarrelógio da Prova de Reabertura do ciclismo português

Rui Costa (UAE Emirates) venceu, este domingo, o contrarrelógio da Prova de Reabertura do ciclismo português, que voltou à competição em Anadia, após meses de suspensão devido à pandemia da Covid-19.

Com um tempo de 28.10 minutos, o campeão do mundo de fundo em 2013 foi o melhor ao longo do percurso de 22 quilómetros, a partir do Velódromo de Sangalhos, num exercício individual que marcou o regresso das corridas em Portugal.

Rui Costa, de 33 anos, era um dos corredores do WorldTour presentes em prova.



Rafael Reis (Feirense) foi segundo classificado, a três segundos, enquanto o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) acabou no terceiro lugar, a 22.

O "top-10" ficou completo, por ordem da classificação, com Ivo Oliveira (UAE Emirates), Ricardo Mestre (W52-FC Porto), Tiago Machado (Efapel), Rui Oliveira (UAE Emirates), o espanhol Alejandro Marque (Aviludo-Louletano), Joaquim Silva (Miranda-Mortágua) e Joni Brandão (Efapel).