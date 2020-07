Rio Ave perde com Gil Vicente e fica com quinto lugar em risco

O Rio Ave pode perder o quinto lugar do campeonato, depois de perder no reduto do Gil Vicente, por 1-0, este domingo, na jornada 30.

Um golo do defesa brasileiro Rodrigão, aos 39 minutos, foi suficiente para assegurar o triunfo da equipa de Barcelos, só tinha vencido um dos últimos seis jogos. O Gil atuou em inferioridade numérica desde os 54 minutos, devido à expulsão de Rúben Fernandes. No entanto, nem assim o Rio Ave conseguiu inverter o rumo dos acontecimentos.

Esta derrota é duplamente negativa para o Rio Ave, que mantém os 47 pontos que tinha à entrada para esta jornada: além de ver o Braga, com 53 pontos, fugir no quarto lugar, pode perder a quinta posição para o Famalicão, que soma 45 pontos e visita este domingo o Tondela.

Já o Gil Vicente recuperou o 11.º lugar, com 36 pontos, mais nove que a primeira equipa abaixo da linha de água, o Portimonense.