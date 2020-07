Wolverhampton perde com Arsenal e deixa Europa fugir

O Wolverhampton Wanderers, de Nuno Espírito Santo, perdeu (0-2) na receção ao Arsenal, este sábado, e permitiu a Chelsea e Manchester United isolarem-se nos quarto e quinto lugares da Premier League.

Com Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho no onze, o Wolves viu-se a perder em cima do intervalo. O Arsenal, que teve Cédric Soares a titular, adiantou-se por intermédio de Bukayo Saka, de 18 anos.

As entradas de Diogo Jota, ao minuto 55, e Pedro Neto, ao 72, não fizeram efeito. Aos 86 minutos, Lacazette confirmou a vitória londrina.

Esta derrota deixa o Wolves a três pontos do quinto lugar, de acesso à Liga Europa, face à goleada do Manchester United ao Bournemouth, e a cinco do quarto, que leva à Liga dos Campeões e pertence ao Chelsea.

Restantes resultados:



Norwich 0-1 Brighton & Hove Albion

Leicester City 3-0 Crystal Palace

Manchester United 5-2 Bournemouth

Chelsea 3-0 Watford