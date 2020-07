Sergio Ramos coloca Real Madrid mais perto do título

Sergio Ramos voltou a marcar de grande penalidade, este domingo, golo com que deu o sétimo triunfo consecutivo ao Real Madrid, por 0-1, na visita ao Athletic Bilbau, a contar para a 34.ª jornada da Liga espanhola.

Na ronda anterior, Ramos já tinha anotado o golo solitário do triunfo sobre o Getafe (1-0), também de penálti. Frente ao Bilbau, o central foi novamente certeiro da marca dos 11 metros e marcou o único golo do jogo, aos 73 minutos, após falta de Dani Garcia sobre Marcelo.

O internacional espanhol faturou o 10.º golo na presente edição da Liga espanhola e o quinto nos últimos sete encontros do Real Madrid. Alcançou a melhor marca da carreira numa só época, com 12 golos em todas as competições oficiais.

Esta foi a sétima vitória seguida do Real Madrid desde a retoma da competição - a terceira consecutiva por 1-0 -, que deixa a equipa de Zinedine Zidane ainda mais confortável no topo da classificação.

O Real passa a somar 77 pontos, mais sete do que o campeão Barcelona, segundo colocado, que joga este domingo em Villarreal.

Já o Athletic é oitavo classificado, com 48 pontos, e poderá ficar mais longe dos lugares que dão acesso às competições europeias.