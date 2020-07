Guedes marca, mas Valência tropeça em Rui Silva e Domingos Duarte

Valência e Granada falharam a aproximação à zona de acesso às competições europeias, ao empatarem entre si, por 2-2, este sábado.

Só na segunda parte houve golos em Granada. Com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no onze inicial, a equipa da casa adiantou-se aos 61 minutos, pelos pés de Carlos Fernández, de grande penalidade. Contudo, apenas dois minutos depois, Manuel Vallejo empatou.

Voro, treinador interino do Valência, lançou Gonçalo Guedes no jogo ao minuto 66 e o internacional português retribuiu a confiança passado dois minutos, com um grande golo que consumou a reviravolta "che".

Porém, o Granada não estava "arrumado" e, aos 86 minutos, Fede Vico restabeleceu a igualdade, que não interessava a nenhuma das equipas.

Com este empate, Valência e Granada passam a somar 47 pontos, menos cinco que o Getafe, primeira equipa em zona de acesso à Liga Europa.

Restantes resultados:



Celta de Vigo 1-1 Bétis

Valladolid - Alavés