Bruno Fernandes marca e assiste na goleada do Manchester United

Bruno Fernandes brilhou na vitória do Manchester United sobre o Bournemouth, por 5-2, este sábado, com um golo e duas assistências.

O United até começou da pior forma: logo aos 15 minutos, Junior Stanislas colocou o Bournemouth na frente do marcador. Contudo, ao minuto 29, Bruno Fernandes assistiu Mason Greenwood para o empate.

Aos 35 minutos do encontro, Marcus Rashford operou a reviravolta, de grande penalidade. Mesmo antes do intervalo, Anthony Martial dilatou a vantagem do Manchester United., assistido por Bruno Fernandes.

A abrir a segunda parte, Joshua King encurtou a distâncias, também de penálti, porém, aos 54 minutos, Greenwood repôs a diferença de dois golos. Aos 59 minutos, um dos momentos da noite: Bruno Fernandes bateu um livre direto à entrada da área e a bola só parou na baliza. Foi a estreia do internacional português a marcar pelo United de bola parada.

Com este triunfo, o Manchester United sobe ao quinto lugar da Premier League, com 55 pontos - menos dois que o Chelsea (3-0 ao Watford) e mais três que o Wolverhampton, que perdeu (0-2) com o Arsenal.