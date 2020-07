Brasil. Jesus na final da Taça Rio

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2-0 e apurou-se para a final da Taça Rio, campeonato carioca.

A equipa de Jorge Jesus repetiu o resultado da primeira mão, com dois golos de Bruno Henrique (20 e 50 minutos) e duas assistências de Gabigol.

O jogo foi dominado pelo Flamengo e o melhor em campo foi o guarda-redes do Volta Redonda.

Na final, esta quarta-feira, o campeão brasileiro vai ter dérbi contra o Fluminense, que eliminou o Botafogo.

Em declarações à FlaTV, o técnico português não falou sobre o futuro e um eventual regresso ao Benfica.

A Taça Rio vai consagrar o vencedor da segunda volta do 'Carioca', sendo que os campeões brasileiros e sul-americanos já conquistaram a Taça Guanabara, troféu referente à primeira volta do estadual.

Em 2020, o 'Fla' soma 14 vitórias, mais um empate, em 15 jogos sob o comando de Jorge Jesus e já conquistou a Supertaça sul-americana e a Supertaça brasileira, além da Taça Guanabara.

Estes três títulos juntam-se à Taça Libertadores e ao 'Brasileirão', arrebatados em 2019, no ano de estreia do técnico luso, que somou 28 triunfos, oito empates e quatro derrotas, a última contra o Liverpool, na final do Mundial de clubes.