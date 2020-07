Barcelona adiado? Xavi renova com Al Sadd para 2020/21

O Al Sadd, do Catar, anunciou, este domingo, a renovação de contrato com o treinador Xavi Hernández, com vista à temporada 2020/21.

Esta renovação, anunciada no site oficial do Al Sadd, pode adiar o sonho de Xavi de treinar o Barcelona. O antigo médio internacional espanhol chegou a ser convidado para assumir o cargo a meio desta época, contudo, recusou por considerar que ainda era "muito cedo".

Xavi expressou satisfação por renovar contrato e garantiu estar focado em preparar a equipa para as competições que se avizinham.

"Estou feliz por continuar no Al Sadd. O objetivo da equipa será sempre competir por todos os troféus", frisou o antigo capitão do Barcelona.

Xavi, de 40 anos, assumiu o comando do Al Sadd no início da presente época, após terminar a carreira como jogador, que concluiu no clube catari. Embora tenha perdido o campeonato para o Al Duhail, do português Rui Faria, conquistou a Taça e a Supertaça do Catar.